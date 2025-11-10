Кадр з відео НАБУ про корупцію в енергетиці

Ракурс

Один з фігурантів корупційної схеми у сфері енергетики скаржився, що йому важко нести 1,6 мільйона доларів готівкою в офіс, де їх «відмивали».

Про це йдеться у аудіозаписах, які сьогодні, 10 листопада, опублікувало Національне антикорупційне бюро України.

У НАБУ зазначили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.

Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні, — розповіли у НАБУ.

Зазначається, що через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн дол. США, — додали в НАБУ.

За легалізацію коштів відповідав бізнесмен, відомий як Шугармен. Завдання Шугармена з легалізації коштів виконували працівники офісу, ключову роль серед яких відігравав учасник схеми, якого називали Рьошик.

Фактично, його можна вважати «головним бухгалтером» злочинної організації. Гроші відмивалися через мережу компаній-нерезидентів та осіб, які перебували за кордоном. Окрема увага приділялася криптовалютам, — розповіли в НАБУ.

Зазначається, що переважна кількість операцій, зокрема і видача готівки, здійснювалася за межами України. Наприклад, під час перебування представників органів державної влади та керівників державних підприємств енергетичного сектору у закордонних відрядженнях.

У НАБУ наголосили, що масштаби організації були «вражаючими» — інколи вони складали гроші навіть у кульки.

Так, під час однієї з розмов, яка сталася 20 березня, Рьошик у розмові з Шугарменом поскаржився на вагу коробки із валютою, яку йому довелося нести: