Чинного нардепа викрили на оборудках із землею, фото: СБУ

СБУ та НАБУ задокументували нові злочини чинного народного депутата України, якого у серпні 2023 року викрили на хабарі за вирішення «земельних питань».

Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила прес-служба СБУ.

Наразі встановлено, що нардеп також організував схему привласнення майна Національної академії аграрних наук на загальну суму понад 30 млн грн, — розповіли у СБУ.

За матеріалами справи:

протягом 2021−2023 років фігурант використовував підконтрольні сільгоспугіддя для вирощування та нелегального збуту гуртових партій зернових через мережу афілійованих компаній. Йдеться про понад 2,5 тис. тонн агропродукції;

для реалізації оборудки нардеп залучив депутата Київської обласної ради, двох керівників держпідприємств Національної академії аграрних наук та довірену особу;

щоб приховати злочин, фігуранти не відображали реальну кількість зібраного врожаю у товаросупровідних документах.

На підставі зібраних доказів народному депутату і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою), — зазначили у СБУ.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ зазначають, що у серпні 2023 року разом із НАБУ викрили підозрюваного нардепа на хабарі у 85 тис. доларів: за ці гроші він обіцяв комерсанту передати у користування земельні ділянки Національної академії аграрних наук. За цим фактом справа вже розглядається в суді.

Про кого саме із депутатів йдеться, у СБУ не уточнюють. За інформацією джерел агентства «Інтерфакс-Україна» у правоохоронних органах, це нардеп Анатолій Гунько (депутатська група «Відновлення України»).

Джерело: СБУ, «Інтерфакс-Україна»