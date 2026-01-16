Тимошенко розповіла, з ким розмовляла на оприлюднених НАБУ плівках

Юлія Тимошенко, фото: «Батьківщина»

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 16 січня розпочав засідання, на якому обирає запобіжний захід лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко, котру підозрюють у підкупі нардепів з інших фракцій.

Сторони не заперечували, щоб засідання суду було відкритим. Про це повідомляє видання «Цензор.нет».

Під час засідання Тимошенко заявила, що наполягатиме на проведенні експертизи оприлюднених НАБУ записів, щоб довести, що вони були «скомпільованими».

За словами Тимошенко, оприлюднена розмова була із нардепом зі «Слуги народу» Ігорем Копитіним. У матеріалах Копитіна «залегендовано» як Мазура.

За її словами, у НАБУ є провадження щодо Копитіна та на нього здійснюється тиск.

Пан Копитін напросився до мене на кілька зустрічей та сказав про те, що не хоче бути у фракції «Слуга народу» та не хоче працювати з більшістю і президентом. Він багато разів пропонував співпрацювати, — наголосила Тимошенко.

Абсолютно точно Копитін був зацікавлений в тому, щоб закрити свою справу. … Я абсолютно жорстко заявляю, що Копитін, щоб себе звільнити від відповідальності, передав НАБУ, щоб це було компільовано та не відповідало дійсності та показати свою заслугу перед НАБУ, — додала вона.

