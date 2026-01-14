Керівниці депутатської фракції оголосили підозру, скріншот відео

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Про це сьогодні, 14 січня, повідомила прес-служба НАБУ, опублікувавши відповідне відео.

За даними слідства:

після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроектів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань;

йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період;

народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні.

Такі дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Ім’я підозрюваної не розголошують. За інформацією ЗМІ, йдеться про очільницю «Батьківщини» Юлію Тимошенко.