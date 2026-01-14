Читайте также
НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.
Про це сьогодні, 14 січня, повідомила прес-служба НАБУ, опублікувавши відповідне відео.
За даними слідства:
- після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроектів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань;
- йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період;
- народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні.
Такі дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.
Ім’я підозрюваної не розголошують. За інформацією ЗМІ, йдеться про очільницю «Батьківщини» Юлію Тимошенко.