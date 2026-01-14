Юлия Тимошенко, фото: «Телеграф»

Юлії Тимошенко, голові парламентської фракції «Батьківщина» повідомили про підозру.

Про це сьогодні, 14 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст «Української правди» Михайло Ткач.

Юлія Тимошенко вранці отримала підозру від НАБУ і САП. Повідомляють джерела Української правди в політичних колах, — розповів він.

Також про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

Юлії Тимошенко НАБУ та САП вручили підозру в скоєнні кримінального злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального Кодексу, — розповів він.

Тимошенко на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні вранці вже також відреагувала на цю ситуацію.

Щойно у партійному офісі «Батьківщини» завершилися так звані «невідкладні слідчі дії», що тривали всю ніч. «Невідкладні слідчі дії», що до права та закону не мають жодного стосунку. Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників, — заявила вона.

Общук Тимошенко назвала «грандіозним паір-ходом»:

Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації.

Вона також заявила, що відкидає всі звинувачення.