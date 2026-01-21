Читайте также
Юлия Тимошенко, фото: «Суспільне»
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора САП про арешт майна лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії корупції.
Зазначається, що суд наклав арешт на:
- 40 тис. доларів;
- 6,3 тис. доларів;
- шість мобільних телефонів;
- автомобілі, які належать чоловіку Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ);
- два гаражі у Дніпрі;
- системний блок;
- чорнові записи.
Водночас суддя відмовив у накладенні арешту на кошти, які є на особистому рахунку Тимошенко. Аргументував це тим, що це єдине джерело її доходів, тому накладання арешту буде надмірним.
Адвокат Тимошенко Олександр Готін у коментарі виданню «Суспільне» заявив, що сторона захисту з рішенням не згодна, тому буде його оскаржувати.
Джерело: ЦПК, «Суспільне»