Суд избрал меру пресечения для Тимошенко

Юлия Тимошенко, фото: «Батьківщина»

https://racurs.ua/n211505-sud-izbral-meru-presecheniya-dlya-timoshenko.html

Ракурс

‎Вищий антикорупційний суд обрав для лідера фракції «Батьківщина» народного депутата Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 33 млн грн.

Про це повідомляє «Суспільне».

Суд також поклав на Тимошенко низку зобов’язань:

прибувати за кожною вимогою до НАБУ та суду;

не виїжджати за межі Київської області;

не спілкуватися з певним колом депутатів щодо розслідування;

здати закордонний паспорт.

Тимошенко перед засіданням суду назвала справу «виключно політичною» та заявила, що оприлюднені НАБУ плівки є сфальсифікованими. За її словами, такої розмови «ніколи в житті не було».

По-перше, я з хочу дуже чітко сказати, що я ніколи таких слів не говорила. Сьогодні я дам докази в суді, що ця аудіодоріжка абсолютно сфальшована, — наголосила вона.

На запитання журналістів про те, на якому запобіжному заході наполягатиме захист, Тимошенко відповіла:

Я вважаю, що не існує події злочину і тому ніяких запобіжних заходів не може бути.

Раніше у САП заявили, що обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 млн грн застави та певних обовʼязків.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури частково.

Джерело: «Суспільне»