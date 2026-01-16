Суд обрав запобіжний захід для Тимошенко

Суд обрав запобіжний захід для Тимошенкоhttps://racurs.ua/ua/n211505-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-dlya-tymoshenko.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд обрав для лідера фракції «Батьківщина» народного депутата Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 33 млн грн.
Про це повідомляє «Суспільне».
Суд також поклав на Тимошенко низку зобов’язань:
- прибувати за кожною вимогою до НАБУ та суду;
- не виїжджати за межі Київської області;
- не спілкуватися з певним колом депутатів щодо розслідування;
- здати закордонний паспорт.
Тимошенко перед засіданням суду назвала справу «виключно політичною» та заявила, що оприлюднені НАБУ плівки є сфальсифікованими. За її словами, такої розмови «ніколи в житті не було».
По-перше, я з хочу дуже чітко сказати, що я ніколи таких слів не говорила. Сьогодні я дам докази в суді, що ця аудіодоріжка абсолютно сфальшована, — наголосила вона.
На запитання журналістів про те, на якому запобіжному заході наполягатиме захист, Тимошенко відповіла:
Я вважаю, що не існує події злочину і тому ніяких запобіжних заходів не може бути.
Раніше у САП заявили, що обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 млн грн застави та певних обовʼязків.
Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури частково.
Джерело: «Суспільне»