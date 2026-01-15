САП проситиме для Тимошенко заставу в 50 млн грн

Юлія Тимошенко, фото: «Полтавщина»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про запобіжний захід для очільниці парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у вигляді застави в 50 млн грн.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на коментар речниці САП Ольги Постолюк.

Прокуратура проситиме про заставу в 50 мільйонів та процесуальні обов’язки, — зазначила вона.

Постолюк уточнила, що засідання Вищого антикорупційного суду щодо Тимошенко відбудеться завтра, 16 січня, о дев’ятій годині ранку.

Нагадаємо, Тимошенко підозрюють у пропозиції дачі хабаря низці нардепів.

Джерело: «Українська правда»