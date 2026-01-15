САП проситиме для Тимошенко заставу в 50 млн грн

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Юлія Тимошенко, фото: «Полтавщина»
САП проситиме для Тимошенко заставу в 50 млн грнhttps://racurs.ua/ua/n211487-sap-prosytyme-dlya-tymoshenko-zastavu-v-50-mln-grn.htmlРакурс
Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про запобіжний захід для очільниці парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у вигляді застави в 50 млн грн.
Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на коментар речниці САП Ольги Постолюк.
Прокуратура проситиме про заставу в 50 мільйонів та процесуальні обов’язки, — зазначила вона.
Постолюк уточнила, що засідання Вищого антикорупційного суду щодо Тимошенко відбудеться завтра, 16 січня, о дев’ятій годині ранку.
Нагадаємо, Тимошенко підозрюють у пропозиції дачі хабаря низці нардепів.
Джерело: «Українська правда»