Юлія Тимошенко, фото: «Полтавщина»

САП проситиме для Тимошенко заставу в 50 млн грн

15 січ 2026, 19:40
Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про запобіжний захід для очільниці парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у вигляді застави в 50 млн грн.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на коментар речниці САП Ольги Постолюк.

Прокуратура проситиме про заставу в 50 мільйонів та процесуальні обов’язки, — зазначила вона.

Постолюк уточнила, що засідання Вищого антикорупційного суду щодо Тимошенко відбудеться завтра, 16 січня, о дев’ятій годині ранку.

Нагадаємо, Тимошенко підозрюють у пропозиції дачі хабаря низці нардепів.

Джерело: «Українська правда»

Джерело: Ракурс


