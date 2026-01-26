ВАКС відхилив апеляційну скаргу Юлії Тимошенко на запобіжний захід. Фото:

Апеляційну скаргу Юлії Тимошенко на запобіжний захід відхилено.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у понеділок, 26 січня, відхилила апеляцію на запобіжний захід у вигляді застави для лідера фракції «Батьківщина». Суд вирішив, що грошова застава у розмірі 33 млн грн є чинною. Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

Тимошенко дозволили вільно пересуватися територією України та спілкуватися з іншими народними депутатами.

У ході засідання АП ВАКС відмовила у задоволенні клопотання прокуратури, яка просила збільшити розмір застави до 50 млн грн та зобов’язати Тимошенко носити електронний браслет.

Нагадаємо, 14 січня НАБУ та САП заявили, що викрили лідера фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко на пропозиції хабарів народним депутатам з інших фракцій за голосування у Верховній Раді. Вже 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід нардепу у вигляді застави понад 33 млн грн та заарештував частину її майна — 46,3 тис. дол. шість мобільних телефонів, автомобілі, які належать чоловіку Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ) й два гаражі у Дніпрі.

А 23 січня за Тимошенко внесли всі 33 млн грн застави. Суму застави внесли дев’ятеро осіб.