Юлія Тимошенко, фото: «Суспільне»

Системний блок, телефони, гаражі та автомобілі — ВАКС заарештував майно Тимошенко

21 січ 2026, 15:41
999

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора САП про арешт майна лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії корупції.

Зазначається, що суд наклав арешт на:

  • 40 тис. доларів;
  • 6,3 тис. доларів;
  • шість мобільних телефонів;
  • автомобілі, які належать чоловіку Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ);
  • два гаражі у Дніпрі;
  • системний блок;
  • чорнові записи.

Водночас суддя відмовив у накладенні арешту на кошти, які є на особистому рахунку Тимошенко. Аргументував це тим, що це єдине джерело її доходів, тому накладання арешту буде надмірним.

Адвокат Тимошенко Олександр Готін у коментарі виданню «Суспільне» заявив, що сторона захисту з рішенням не згодна, тому буде його оскаржувати.

Джерело: ЦПК, «Суспільне»


