ВАКС продовжив Труханову процесуальні обов’язки на два місяці

Геннадій Труханов, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n212160-vaks-prodovjyv-truhanovu-procesualni-obov-yazky-na-dva-misyaci.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову строк дії процесуальних обов’язків ще на два місяці — до 17 квітня 2026 року включно.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомила прес-служба ВАКС.

Обвинувачений має:

прибувати за кожною вимогою суду;

не відлучатись за межі міста Одеси та Одеської області без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Труханова обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу.