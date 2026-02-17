ВАКС обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики Герману Галущенку. Фото:

Ракурс

Герману Галущенку 17 лютого обрали запобіжний захід.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього міністра енергетики, а згодом юстиції, який є фігурантом справи про злочинну організацію та відмивання коштів. У СІЗО Галущенко перебуватиме наступних 60 днів — до 15 квітня. Альтернативою є внесення застави у розмірі 200 млн грн. Таке рішення ухвалив слідчий суддя, передає «Громадське».

Сторона обвинувачення просила для Галущенка тримання під вартою з альтернативою сплати застави у 425 млн 984 тис. грн.

Адвокати фігуранта заявляли, що підозра колишньому міністру є необґрунтованою і наголошували на тому, що про конкретну роль екс-посадовця в описаній злочинній схемі чітко не йдеться.

Захист також наголосив, що Галущенко загалом 58 разів виїжджав України, зокрема й під час дії воєнного стану, і завжди повертався. Це начебто свідчить про те, що екс-міністр не планує переховуватися від слідства.

Галущенко в залі суду заявив, що він «буде збирати на адвокатів, щоб вони подали апеляцію». І заявляв, що нормальною вважав би суму застави до 30 млн грн.

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого під час спроби перетину кордону затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Наступного дня НАБУ та САП оголосили йому про підозру.

Слідство вважає, що під час перебування Галущенка на посаді злочинна організація отримала понад 112 млн дол. готівкою від незаконної діяльності в енергетичному секторі. Частину коштів легалізували через криптовалюту та інвестиції у фонд, зареєстрований на острові Ангілья.

Джерело: «Громадське»