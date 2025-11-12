Колишньому раднику Галущенка обрали запобіжний захід

Ігорю Миронюку обрали запобіжний захід, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n210250-kolyshnomu-radnyku-galuschenka-obraly-zapobijnyy-zahid.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ігореві Миронюку — фігуранту розслідування НАБУ та САП про масштабне розкрадання в «Енергоатомі».

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Прокурори САП просили суд про взяття Миронюка під варту з можливістю внесення застави в 136,6 млн грн. ВАКС частково задовольнив запит прокурора та обрав Миронюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави 126 млн грн.

У внутрішньому спілкуванні, записи якого нещодавно оприлюднило НАБУ, учасники злочинної організації називали Миронюка його «Рокет».

За словами прокурора САП Сергія Савицького, те, що Миронюк був радником «гласним чи не гласним» колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, підтверджено, зокрема свідками.

Водночас сторона захисту наполягала, що підозрюваний «не є службовою особою» і заявила, що у підозрі Миронюку фігурує лише один епізод про отримання неправомірної вигоди у розмірі 53 тис. доларів.

Прокурор САП заявив, що під час обшуку у Миронюка була виявлена не лише значна кількість грошових коштів, а й «певні довідки», складені на детективів НАБУ, які проводять досудове розслідування.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»