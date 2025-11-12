Виконавчому директору «Енергоатому» Басову обрано запобіжний захід

Під час засідання ВАКС, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n210248-vykonavchomu-dyrektoru-energoatomu-basovu-obrano-zapobijnyy-zahid.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 40 млн грн застави для виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова. Йому інкримінують участь у злочинній організації, котра отримувала відкати у 10−15% від підрядників «Енергоатома».

Відповідне рішення сьогодні, 12 листопада, оголосив слідчий суддя Ігор Строгий, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зазначається, що в разі внесення застави Басов має:

прибувати за першим викликом до органу досудового розслідування;

здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон;

не відлучатися з місця проживання;

утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Прокурор САП просив суд застосувати до Басова запобіжний у вигляді арешту з можливістю внесення 45 млн 420 тис. грн застави.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ й САП повідомили про проведення масштабної операції «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, зловмисники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом». Повідомлялося про затримання п’ятьох осіб, сімом членам організації повідомили про підозру.

Джерело: «Укрінформ»