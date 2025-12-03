Суд звільнив з-під варти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Фото: Суспільне

Ракурс

Суд змінив запобіжний захід детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Київський апеляційний суд у середу, 3 грудня, задовольнив клопотання захисту Магамедрасулова про зміну йому запобіжного заходу на непов’язаний з триманням під вартою. Правоохоронця звільнили з-під арешту. Про це повідомило «Суспільне».

Магамедрасулова утримували в СІЗО понад чотири місяці. Сьогодні вчетверте розглядали апеляцію на запобіжний захід правоохоронцю.

Сторона обвинувачення виступала не проти домашнього арешту, але адвокати детектива наполягали на пом’якшенні або повному скасуванні запобіжного заходу. Суд звільнив Магомедрасулова просто в залі під час засідання. Тепер він повинен прибувати до слідчого за першою вимогою.

Прокурор під час засідання суду поінформував, що в кримінальному провадженні завершені ключові слідчі дії. Основних свідків вже допитали, зібрали докази й провели низку судових експертиз.

Нагадаємо, обох Магамедрасулових затримали 21 липня та звинуватили у незаконному бізнесі з Росією та продажу технічних конопель до Дагестану. Вже після арешту та резонансної справи про корупцію в українській енергетиці стало відомо, що Руслан Магамедрасулов допоміг отримати низку доказів у справі про корупцію в «Енергоатомі».

Джерело: «Суспільне»