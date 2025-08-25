Розгляд справи Магамедрасулова відклали, скріншот відео

Київський апеляційний суд сьогодні, 25 серпня, розглядав скаргу на запобіжний захід детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Однак засідання відклали до 9 вересня, повідомляє видання «Цензор.нет».

Зазначається, що Магамедрасулов клопотав про те, щоб його доставили на судове засідання.

Якщо це пов’язано з таємницею судового засідання, то я погоджуюсь бути онлайн. Адвокати направляли завчасно запити до суду та слідчих, я направляв запити, — заявив він.

Судді порадились та вирішили відкласти розгляд справи та забезпечити безпосередню участь Магамедрасулова у судовому засіданні. Наступне засідання відбудеться 9 вересня о 15.45.

Нагадаємо, понад 280 співробітників НАБУ підписали колективне звернення до Київського апеляційного суду із проханням забезпечити відкритий розгляд справи щодо Магамедрасулова,

