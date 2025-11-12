Герман Галущенко відсторонений від виконання обов’язків міністра юстиції. Фото:

Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив у середу вранці, 12 листопада, на позачерговому засіданні. Виконання обовʼязків глави Мінʼюсту поклали на заступницю міністра з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Сам Галущенко вже відреагував на кадрове рішення й написав у Facebook, що з ним «повністю погоджується», бо спершу треба «ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями».

Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний сценарій, — зазначив він.

Галущенко додав, що захищатиме себе в юридичній площині та доводитиме свою позицію.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ й САП заявили про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. Зловмисники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом». Наразі затримано п’ятеро осіб, а сімом членам організації повідомили про підозру.

Напекредодні прокурор САП заявив, що близький до президента Володимира Зеленського бізнесмен Тимур Міндіч, який є фігурантом справи, мав вплив на міністра енергетики Генрмага Галущенка та тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.