Герман Галущенко, фото: Міністерство енергетики

Галущенко написав заяву про відставку — Свириденко

12 лис 2025, 18:48
Міністр юстиції України Герман Галущенко також написав заяву про відставку.

Про це сьогодні, 12 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади Міністра юстиції Германа Галущенка та Міністерки енергетики Світлани Гринчук, — зазначила Свириденко.

Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб, — додала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі гучного розслідування НАБУ щодо корупції у сфері енергетики висловився сьогодні за відставку міністрів енергетики та юстиції.

