Заявив про відставку міністра енергетики, фото: Світлана Гринчук

https://racurs.ua/ua/n210254-ministr-energetyky-napysala-zayavu-pro-vidstavku-foto.html

Ракурс

Міністр енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

Про це вона повідомила сьогодні, 12 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці.

Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна Президенту Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста, — заявила Гринсук.

Вона запевнила, що в межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.

Таких фактів не може існувати в принципі, — наголошує Гринчук. — Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків — будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця.

Народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи цю новини у своєму Telegram-каналі, зауважив, що звільнення міністрів має розглянути Верховна Рада.

Наступний сесійний тиждень починається з 18 листопада, ймовірно тоді і будуть виносити на голосування, — зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі гучного розслідування НАБУ щодо корупції у сфері енергетики висловився за відставку міністрів енергетики та юстиції.