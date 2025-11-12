Зеленський висловився за відставку Гринчук і Галущенка й анонсував санкції

Зеленський висловився за відставку Гринчук і Галущенка й анонсував санкціїhttps://racurs.ua/ua/n210251-zelenskyy-vyslovyvsya-za-vidstavku-grynchuk-i-galuschenka-y-anonsuvav-sankciyi.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський висловився за відставку міністра енергетика Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенко.
Про це йдеться у відеозверненні Зеленського, сьогодні, 12 листопада, опублікованого на його сторінках у соцмережах.
Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади — оперативне, найбільш швидке, — наголосив він.
За словами Зеленського, він попросив премʼєр-міністра України Юлію Свириденко, щоб «були заяви про відставку від цих міністрів»:
Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись у юридичній площині. Буде й рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України.
Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, «руськіє" удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому», — додав він.