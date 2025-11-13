Новини
Володимир Зеленський, фото: Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України

Санкції проти Міндіча та Цукермана запровадив Зеленський

13 лис 2025, 13:04
Володимир Зеленський, президент України, ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження персональних санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — фігурантів розслідування НАБУ про корупцію у сфері енергетики.

Санкції запроваджено терміном на три роки.

Відповідний указ сьогодні, 13 листопада, опублікували на сайті Офісу президента.

Вчора, 12 листопада, стало відомо, що Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Міндіча та Цукермана.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, уряд у своєму поданні пропонував запровадити санкції проти Міндіча терміном на 10 років.

Уряд подав санкції на Міндіча на 10 років, — зазначив нардеп у своєму Telegram-каналі. — Але Президент вирішив що і 3-х за найбільшу корупційну схему достатньо.

Джерело: Ракурс


