Кабмін вніс до РНБО пропозиції санкцій стосовно Міндіча та Цукермана

Уряд вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо фігурантів розслідування НАБУ про корупцію у сфері енергетики Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це сьогодні, 12 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України на підставах, визначених Законом України «Про санкції», вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, — зазначила вона.

Крім того, сьогодні вранці Кабмін на позачерговому засідання ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.