Зеленський ввів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкцій з ЄС та G7

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Володимир Зеленський, фото: «Судово-юридична газета»
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкцій з ЄС та G7https://racurs.ua/ua/n207373-zelenskyy-vviv-u-diu-rishennya-rnbo-pro-synhronizaciu-sankciy-z-ies-ta-g7.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 422/2025 про введення в дію рішення РНБО від 27 червня 2025 року «Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників Групи семи на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб'єктів».
Текст відповідного указу опублікований на сайті президента, він набуває чинності з дня його опублікування.
У рішенні РНБО вказано, що з метою досягнення максимально жорстких наслідків для рф за розв’язану проти України війну:
- Кабміну та СБУ разом з Нацбанком доручається забезпечити повну імплементацію в юрисдикції України обмежувальних заходів (санкцій), що затверджені міжнародними партнерами;
- затверджені державами-партнерами санкції мають бути синхронізовані в юрисдикції України шляхом їх подання на розгляд та затвердження РНБО не пізніше ніж на 15-й день після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера або об'єднання держав;
- Кабміну, СБУ, СЗР разом з Офісом генпрокурора доручено забезпечити синхронізацію з ЄС, США та іншими державами обмежувальних заходів (санкцій), застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією рф.