Зеленський ввів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкцій з ЄС та G7

Володимир Зеленський, фото: «Судово-юридична газета»

https://racurs.ua/ua/n207373-zelenskyy-vviv-u-diu-rishennya-rnbo-pro-synhronizaciu-sankciy-z-ies-ta-g7.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 422/2025 про введення в дію рішення РНБО від 27 червня 2025 року «Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників Групи семи на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб'єктів».

Текст відповідного указу опублікований на сайті президента, він набуває чинності з дня його опублікування.

У рішенні РНБО вказано, що з метою досягнення максимально жорстких наслідків для рф за розв’язану проти України війну: