У Зеленського заявили, що наклали на Міндіча «стандартний набір санкцій»

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Санкції, запроваджені проти фігурантів розслідування НАБУ про корупцію у сфері енергетики бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, є «повним стандартним пакетом» обмежень.

Про це сьогодні, 13 листопада, повідомив Центр протидії дезінформації з посиланням на роз’яснення, отримані від уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Строк застосування санкцій — три роки (а для позбавлення нагород — безстроково). Заборони на в’їзд немає. Стандартний набір і строк санкцій, включно з повним блокуванням активів (миттєвий ефект). Застосовано до осіб з підтвердженим іноземним громадянством, — зазначив Власюк.

Зазначається, що вказане у відповідному документі іноземне громадянство Міндіча та Цукермана «дозволить здійснювати оперативне блокування в іноземних юрисдикціях».

Окрім цього, санкції реально блокують активи в Україні. Твердження про те, що вони «не діють на українське майно» — це маніпуляції, які не відповідають дійсності, — додали у ЦПД.

Нагадаємо, раніше сьогодні Офіс президента опублікував указ президента Володимира Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження персональних санкцій проти Міндіча та Цукермана.

У додатку до рішення РНБО було зазначено, що такі санкції, як блокування активів та обмеження низки операцій, запроваджуються щодо цих осіб терміном на три роки.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначив, що, за його інформацією, Кабмін у відповідному поданні до РНБО пропонував запровадити санкції терміном на 10 років.

Також користувачі соцмереж звернули увагу, що в обох осіб вказано громадянство Ізраїля. Це виклало побоювання, що в такому разі санкції можуть не охопити власність вказаних осіб в Україні.