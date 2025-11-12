Герман Галущенко, фото: Минэнерго

Ракурс

Міністр юстиції України Герман Галущенко також написав заяву про відставку.

Про це сьогодні, 12 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади Міністра юстиції Германа Галущенка та Міністерки енергетики Світлани Гринчук, — зазначила Свириденко.

Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб, — додала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі гучного розслідування НАБУ щодо корупції у сфері енергетики висловився сьогодні за відставку міністрів енергетики та юстиції.