Кабінет міністрів України призначив нових тимчасових міністрів енергетики та юстиції.

Виконувачем обов’язків очільника Міністерства енергетики призначено Артема Некрасова, який до цього був першим заступником міністра. На цю посаду його призначили 1 серпня 2025 року. Про це Міненерго 19 листопада повідомило у Telegram.

До роботи у міністерстві Некрасов керував державним підприємством «Гарантований покупець», яке представляє інтереси громадян та держави на ринку електроенергії.

Також «Європейська правда» поінформувала, що уряд сьогодні призначив Людмилу Сугак виконуючою обов’язків міністра юстиції України. До цього вона обіймала посаду заступника міністра юстиції Германа Галущенка з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо, 19 листопада Верховна Рада проголосувала за відставку міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка. Обоє вже колишніх топ-посадовців є фігурантами розслідування про корупцію в енергетичній сфері.

Національне антикорупційне бюро опублікувало плівки, а на цих записах згадувався міністр енергетики, посаду якого тоді обіймав Герман Галущенко.