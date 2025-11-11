Міндіч мав вплив на Галущенка та Умєрова, стверджують в САП. Фото:

ВАКС 11 листопада почав розглядати обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи в корупції у сфері енергетики колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку.

Під час засідання суду прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький заявив, що Миронюк був одним з виконавців злочинної схеми, яка передбачала відмивання грошей. Також правоохоронець наголосив, що цей фігурант допоміг залучити до схеми бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Про це стало відомо з судового засідання, яке транслювали в YouTube.

Прокурор розповів, що Міндіч, користуючись «наявністю дружніх відносин з президентом України та зв’язками із чинними та колишніми посадовцями вирішив незаконно збагатитися, організовуючи злочини у різних сферах економіки України».

Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова, — оголосив правоохоронець.

Савицький також підтвердив, що до справи був залучений і екс-міністр національної єдності Олексій Чернишов.

Нагадаємо, днями НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. Зловмисники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом». Наразі затримано п’ятеро осіб, а сімом членам організації повідомили про підозру.

Напередодні детективи Антикорупційного бюро прийшли з обшуками до співвласника студії «Квартал 95» й соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. Сам бізнесмен, за повідомленнями ЗМІ, втік з країни незадовго до обшуків.