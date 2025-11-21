Звільнився заступник керівника САП Андрій Синяк. Фото:

Заступник очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звільнився за власним бажанням. А керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Відповідно до законодавства це може робити тільки генеральний прокурор. Про це САП повідомила 21 листопада у Facebook.

Зазначається, що водночас у Національному антикорупційному бюро триває досудове розслідування про можливий витік інформації з обмеженим доступом. Також службове розслідування проводять й у САП.

Раніше «Українська правда» оприлюднила результати розслідування про те, що заступник прокурора Андрій Синюк нібито неодноразово зустрічався з людьми, пов’язаними з фігурантом справи Тимуром Міндічем. Також у матеріалі зазначалося, що Синюк мав доступ до матеріалів окремих кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, яка організувала корупційну схему в сфері енергетики. Зловмисники регулярно отримували хабарі від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Ділки змогли відмити майже 100 млн дол.

У справі фігурують, зокрема, колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, колишній міністр енергетики Герман Галущенко та колишній віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов.