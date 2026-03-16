Юлія Свириденко зустрілася з представниками мереж АЗС

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела нараду з операторами паливного ринку, в ході якої скоординували забезпечення ресурсами українських АЗС за участі Мінекономіки, Міненерго, Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби.

Про це вона повідомила сьогодні, 16 березня, у своєму Telegram-каналі.

Наша мета — забезпечити пальним усіх споживачів. Безумовним пріоритетом залишається безперебійне постачання для Сил Оборони, екстрених служб, а також для сільськогосподарських виробників у звʼязку з початком посівної, — наголосила вона.

Свириденко зазначила, що представники найбільших мереж АЗС поінформували про запаси пального та закордонні поставки, передбачені на квітень.

Станом на зараз ринок забезпечений ресурсом у достатній кількості, спостерігається спадання ажіотажу, — наголосила вона. — Державна компанія «Укрнафта», що входить до Групи Нафтогаз, продовжує тримати орієнтир цін на бензин та дизель для ринку, з урахуванням світових змін через ситуацію на Близькому Сході.

Крім того:

Свириденко доручила керівництву Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби продовжити моніторинг рівня цін на українському ринку і реагувати за потреби у випадку виявлення порушень, не перешкоджаючи при цьому роботі бізнесу;

з керівниками ключових операторів узгодили подальші спільні кроки для стабільної ситуації на ринку.