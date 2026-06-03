Мільйони квадратних метрів доріг відремонтували за час повномасштабної війни, фото: «Голос України»

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В Україні здійснили безпрецедентний з початку вторгнення обсяг планових ремонтних робіт на основних автошляхах країни.

Про це сьогодні, 3 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій, — розповіла вона.

За словами Свириденко, відремонтовано 14 млн кв. м дорожнього полотна, що є найвищим показником за весь період повномасштабного вторгнення.

Відновлення належного стану доріг — це насамперед питання безпеки людей, безперебійного руху вантажів для Сил оборони та стабільної роботи економіки, — наголосила прем'єр.

Свириденко зазначила, що надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, які мають критичне значення для військової логістики та евакуації.