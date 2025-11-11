Новини
Ракурс
Уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради «Енергоатому». Фото:

Кабмін достроково припинив повноваження Наглядової ради «Енергоатому»

11 лис 2025, 21:30
Уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради «Енергоатому».

У вівторок, 11 листопада, Кабінет міністрів ухвалив перші рішення для перезапуску НАЕК «Енергоатом». Достроково припинено повноваження Наглядової ради компанії. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Тепер Міністерство економіки в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження уряду новий склад Наглядової ради. Завдання нового складу — швидко перезапустити керівництво та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції.

А Державна аудиторська служба повинна провести аудит «Енергоатому», в тому числі щодо закупівель.

Очікуємо на результати аудиту в найкоротші терміни. Матеріали передамо правоохоронним та антикорупційним органам, — заявила прем'єр.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ й САП заявили про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. Зловмисники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом». Наразі затримано п’ятеро осіб, а сімом членам організації повідомили про підозру.

Джерело: Ракурс


