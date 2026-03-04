Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні виділили додаткові кошти на ямковий ремонт, фото: «Волинські новини»

Кабмін виділив додаткові кошти на ямковий ремонт доріг

4 бер 2026, 21:19
999

Кабмін виділить додаткові 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху.

Про це сьогодні, 4 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами проведеної з віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою та головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином наради з питань ремонтів автомобільних доріг.

Уже розпочаті ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах, в тому числі у прифронтових регіонах. Мова йде не про капітальні роботи, а про базову безпеку і проїзність. Погодні умови дозволяють працювати ремонтним бригадам, — зазначила вона.

За словами Свириденко, ці ремонти будуть виконані до 1 червня.

Дороги — це питання ефективної логістики для Сил оборони, евакуації поранених, а також забезпечення економіки і життя громад, — наголосила прем'єр.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів