Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Для енергетиків запровадили щорічну премію

Щорічну премію для енергетиків запровадив Кабмін

18 лют 2026, 22:37
999

Уряд ухвалив рішення про заснування щорічної Премії Кабінету міністрів України для працівників енергетичної галузі.

Щорічно присуджуватимуть до 50 премій у розмірі 200 тис. грн кожна. Про це сьогодні, 18 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку, — наголосила вона.

Прем'єр зазначила, що фінансування премії відбувається за рахунок коштів держбюджету. Вона має стати щорічною державною відзнакою за професіоналізм та самовіддану працю в енергетичній галузі.

Це додаткова подяка держави разом із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, які ми запровадили з початку року, — додала Свириденко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів