Щорічну премію для енергетиків запровадив Кабмін

Для енергетиків запровадили щорічну премію

https://racurs.ua/ua/n212148-schorichnu-premiu-dlya-energetykiv-zaprovadyv-kabmin.html

Ракурс

Уряд ухвалив рішення про заснування щорічної Премії Кабінету міністрів України для працівників енергетичної галузі.

Щорічно присуджуватимуть до 50 премій у розмірі 200 тис. грн кожна. Про це сьогодні, 18 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку, — наголосила вона.

Прем'єр зазначила, що фінансування премії відбувається за рахунок коштів держбюджету. Вона має стати щорічною державною відзнакою за професіоналізм та самовіддану працю в енергетичній галузі.