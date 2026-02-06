Стартувала подача заявок в «Дії» на доплати для працівників аварійно-відновлювальних бригад

У «Дії» почали приймати заявки на доплати для ремонтників, фото: Юлія Свириденко

https://racurs.ua/ua/n211918-startuvala-podacha-zayavok-v-diyi-na-doplaty-dlya-pracivnykiv-avariyno-vidnovluvalnyh-brygad.html

Ракурс

Подача заявок в «Дії» на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів, стартувала сьогодні, 6 лютого.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Зараз у цих роботах по всій країні задіяні понад 40 тисяч фахівців — енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальні служби, залізничники. Саме ці бригади виїжджають на пошкоджені об'єкти й відновлюють критичні системи після атак, — розповіла вона.

Прем'єр зазначила, що 20 тис. грн буде виплачено за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня 2026 року. Перші нарахування будуть здійснені до кінця цього місяця.

Процедура оформлення заявок передбачає, що:

списки подають підприємства через портал «Дія» з 6 по 15 число наступного місяця — працівникам не потрібно подаватися самостійно;

про отримання доплати можна дізнатися з повідомлення через «Дію», воно надійде після 16 лютого. Також про включення у список можна дізнатися від роботодавця;

відкривати нові рахунки не потрібно — кошти зараховуються на поточний рахунок працівника.