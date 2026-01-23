Новини
Додаткові кошти отримуватимуть працівники аварійно-ремонтних бригад, фото: КП «Київтеплоенерго»

Працівникам аварійно-ремонтних бригад доплачуватимуть по 20 тис. грн — Шмигаль

23 січ 2026, 22:05
999

Кабмін схвалив постанову про державну допомогу працівникам аварійно-ремонтних бригад. Щомісяця протягом січня-березня 2026 року вони отримуватимуть додатково 20 тис. грн.

Про це сьогодні, 23 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший віце-прем'єр — міністра енергетики України Денис Шмигаль.

За ініціативою Президента Володимира Зеленського Уряд схвалив постанову про початок експериментального проєкту з підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад, які сьогодні повертають світло, тепло та воду до осель українців та на підприємства, — зазначив Шмигаль.

Щомісяця протягом січня-березня 2026 року вони будуть отримувати державну допомогу — додатково 20 тисяч гривень на руки, — додав він.

Це стосується працівників підприємств усіх форм власності:

  • паливно-енергетичного комплексу;
  • житлово-комунального господарства;
  • «Укрзалізниці» — від бригадирів до рядових фахівців, які безпосередньо залучені до відновлювальних робіт.

За словами Шмигаля, механізм підтримки максимально простий та цифровізований:

  • створення Єдиного переліку підприємств, що виконують роботи;
  • подання ними онлайн заявок зі списками працівників бригад;
  • інформування кожного через «Дію» або СМС про право на отримання підтримки;
  • перерахування коштів на вже діючі банківські рахунки в наступному місяці після виконаних робіт.

Дякую енергетикам, тепловикам, газовикам, комунальникам, залізничникам — усім, хто рятує критичну інфраструктуру та зміцнює український тил, — додав міністр.

Джерело: Ракурс


