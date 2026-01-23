Дополнительные выплаты будут получать работники аварийно-ремонтных бригад, фото: КП «Киевтеплоэнерго»

Кабмін схвалив постанову про державну допомогу працівникам аварійно-ремонтних бригад. Щомісяця протягом січня-березня 2026 року вони отримуватимуть додатково 20 тис. грн.

Про це сьогодні, 23 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший віце-прем'єр — міністра енергетики України Денис Шмигаль.

За ініціативою Президента Володимира Зеленського Уряд схвалив постанову про початок експериментального проєкту з підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад, які сьогодні повертають світло, тепло та воду до осель українців та на підприємства, — зазначив Шмигаль.

Щомісяця протягом січня-березня 2026 року вони будуть отримувати державну допомогу — додатково 20 тисяч гривень на руки, — додав він.

Це стосується працівників підприємств усіх форм власності:

паливно-енергетичного комплексу;

житлово-комунального господарства;

«Укрзалізниці» — від бригадирів до рядових фахівців, які безпосередньо залучені до відновлювальних робіт.

За словами Шмигаля, механізм підтримки максимально простий та цифровізований:

створення Єдиного переліку підприємств, що виконують роботи;

подання ними онлайн заявок зі списками працівників бригад;

інформування кожного через «Дію» або СМС про право на отримання підтримки;

перерахування коштів на вже діючі банківські рахунки в наступному місяці після виконаних робіт.