Работникам аварийно-ремонтных бригад будут доплачивать по 20 тыс. грн — Шмыгаль
Кабмін схвалив постанову про державну допомогу працівникам аварійно-ремонтних бригад. Щомісяця протягом січня-березня 2026 року вони отримуватимуть додатково 20 тис. грн.
Про це сьогодні, 23 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший віце-прем'єр — міністра енергетики України Денис Шмигаль.
За ініціативою Президента Володимира Зеленського Уряд схвалив постанову про початок експериментального проєкту з підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад, які сьогодні повертають світло, тепло та воду до осель українців та на підприємства, — зазначив Шмигаль.
Щомісяця протягом січня-березня 2026 року вони будуть отримувати державну допомогу — додатково 20 тисяч гривень на руки, — додав він.
Це стосується працівників підприємств усіх форм власності:
- паливно-енергетичного комплексу;
- житлово-комунального господарства;
- «Укрзалізниці» — від бригадирів до рядових фахівців, які безпосередньо залучені до відновлювальних робіт.
За словами Шмигаля, механізм підтримки максимально простий та цифровізований:
- створення Єдиного переліку підприємств, що виконують роботи;
- подання ними онлайн заявок зі списками працівників бригад;
- інформування кожного через «Дію» або СМС про право на отримання підтримки;
- перерахування коштів на вже діючі банківські рахунки в наступному місяці після виконаних робіт.
Дякую енергетикам, тепловикам, газовикам, комунальникам, залізничникам — усім, хто рятує критичну інфраструктуру та зміцнює український тил, — додав міністр.