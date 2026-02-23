Юлия Свириденко, фото: t.me/svyrydenkoy

Ситуація з енергопостачанням в Україні залишається складною, пріоритетом ж стабілізація енергопостачання по всій країні.

Про це сьогодні, 23 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами щоденного енергетичного селектора, в якому брали участь представники профільних міністерств, очільники ОВА і держкомпаній.

Уряд залучає всі необхідні ресурси. Окрім внутрішніх резервів, забезпечується стабільний імпорт газу та електроенергії, — зазначила вона.

Свириденко додала, що Кабмін також продовжує здійснювати підтримку людей у період надзвичайної ситуації в енергетиці:

Разом із державними компаніями надаємо адресну допомогу людям з інвалідністю та одиноким пенсіонерам. Цього тижня додаткові набори передаємо мешканцям Сумської, Дніпропетровської, Чернігівської та Херсонської областей, де зберігається складна ситуація з енергопостачанням. До кінця тижня 100 тисяч осіб отримають пакунки тепла.

Також продовжують діяти інші державні програми підтримки для людей і бізнесу, детальна інформація про які доступна за посиланням: energy.kmu.gov.ua.