Кабмин выделил дополнительные средства на ямочный ремонт дорог

Кабмін виділить додаткові 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху.

Про це сьогодні, 4 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами проведеної з віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою та головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином наради з питань ремонтів автомобільних доріг.

Уже розпочаті ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах, в тому числі у прифронтових регіонах. Мова йде не про капітальні роботи, а про базову безпеку і проїзність. Погодні умови дозволяють працювати ремонтним бригадам, — зазначила вона.

За словами Свириденко, ці ремонти будуть виконані до 1 червня.