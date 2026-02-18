Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Для энергетиков ввели ежегодную премию

Ежегодную премию для энергетиков ввел Кабмин

18 фев 2026, 22:37
999

Уряд ухвалив рішення про заснування щорічної Премії Кабінету міністрів України для працівників енергетичної галузі.

Щорічно присуджуватимуть до 50 премій у розмірі 200 тис. грн кожна. Про це сьогодні, 18 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку, — наголосила вона.

Прем'єр зазначила, що фінансування премії відбувається за рахунок коштів держбюджету. Вона має стати щорічною державною відзнакою за професіоналізм та самовіддану працю в енергетичній галузі.

Це додаткова подяка держави разом із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, які ми запровадили з початку року, — додала Свириденко.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров