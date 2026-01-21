Аварийщики Киева работают в напряженном режиме, фото: КП «Киевтеплоэнерго»

https://racurs.ua/n211588-v-kieve-vo-vremya-rabot-na-vyzove-umer-avariyschik-klichko.html

Ракурс

У Києві 19 січня під час робіт на виклику помер один зі слюсарів.

Про це сьогодні, 21 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, реагуючи на поширювану у соцмережах інформацію про смерть двох слюсарів у столиці.

Як зʼясували медики, 19 січня помер один слюсар, коли працював на виклику в квартирі одного з будинків. Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі зʼясовують судмедексперти, — зазначив він.

Раніше сьогодні нардеп від «Батьківщини» Олексій Кучеренко на своїй Фейсбук-сторінці повідомив про смерть двох слюсарів у столиці.