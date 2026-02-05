Разрушение ТЭЦ. Фото: Алексей Кулеба в Telegram

Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала критичних пошкоджень внаслідок російського обстрілу.

Ця теплоелектроцентраль забезпечувала теплом 1 тис. 100 багатоповерхівках у Дарницькому та Дніпровському районах, де досі немає опалення. У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За словами мера, на відновлення Дарницької ТЕЦ знадобиться близько двох місяців. Це при умови нових російських ударів по об'єкту.

Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців. Якщо не буде наступних нищівних ударів ворога, — йдеться у повідомленні.

За словами столичного градоначальника, у Києві розгорнуто додаткові опорні пункти обігріву в школах. Державна служба з надзвичайних ситуацій додатково розгортає в Дарницькому районі 36 додаткових пунктів обігріву, а 27 пунктів — у Дніпровському районі.

Мер додав, що ДТЕК організовує максимально лояльні графіки подачі електрики для будинків без тепла на Дарниці й у Дніпровському районі.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль інформував, у Києві відновлювальні роботи проводять понад 230 бригад. Міністр додав, що у будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу.