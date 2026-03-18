В Україні з'явиться «Кешбек на пальне»

Уряд ухвалив програму «Кешбек на пальне».

Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Зазначається, що з 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмах:

15% - на дизель;

10% - на бензин;

5% - на автогаз.

Це дозволить заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі. Максимальна сума кешбеку на пальне — до 1000 грн на людину на місяць, — розповіла Свириденко.

Програма працюватиме до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Перелік АЗС буде на офіційних ресурсах програми.

Якщо ви вже користуєтеся «Національним кешбеком» — компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у Дії, — зазначила прем'єр.

Нараховані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку захисників України.