Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине появится «Кешбек на горючее», фото: Юлия Свириденко

«Кешбек на горючее» заработает с 20 марта — детали

18 мар 2026, 19:56
Уряд ухвалив програму «Кешбек на пальне».

Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Зазначається, що з 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмах:

  • 15% - на дизель;
  • 10% - на бензин;
  • 5% - на автогаз.

Це дозволить заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі. Максимальна сума кешбеку на пальне — до 1000 грн на людину на місяць, — розповіла Свириденко.

Програма працюватиме до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Перелік АЗС буде на офіційних ресурсах програми.

Якщо ви вже користуєтеся «Національним кешбеком» — компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у Дії, — зазначила прем'єр.

Нараховані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку захисників України.

Це додатковий інструмент підтримки у відповідь на зростання цін на пальне, який дозволяє швидко допомогти людям через уже працюючий механізм, — додала Свириденко.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров