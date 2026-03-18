В Украине появится «Кешбек на горючее»
Уряд ухвалив програму «Кешбек на пальне».
Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Зазначається, що з 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмах:
- 15% - на дизель;
- 10% - на бензин;
- 5% - на автогаз.
Це дозволить заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі. Максимальна сума кешбеку на пальне — до 1000 грн на людину на місяць, — розповіла Свириденко.
Програма працюватиме до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Перелік АЗС буде на офіційних ресурсах програми.
Якщо ви вже користуєтеся «Національним кешбеком» — компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у Дії, — зазначила прем'єр.
Нараховані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку захисників України.
Це додатковий інструмент підтримки у відповідь на зростання цін на пальне, який дозволяє швидко допомогти людям через уже працюючий механізм, — додала Свириденко.