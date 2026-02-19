Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Геннадий Труханов, фото: «Громадське»

ВАКС продлил Труханову процессуальные обязанности на два месяца

19 фев 2026, 13:55
999

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову строк дії процесуальних обов’язків ще на два місяці — до 17 квітня 2026 року включно.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомила прес-служба ВАКС.

Обвинувачений має:

  • прибувати за кожною вимогою суду;
  • не відлучатись за межі міста Одеси та Одеської області без дозволу суду;
  • повідомляти суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Труханова обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров