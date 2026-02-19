ВАКС продлил Труханову процессуальные обязанности на два месяца

Читайте также
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову строк дії процесуальних обов’язків ще на два місяці — до 17 квітня 2026 року включно.
Про це сьогодні, 19 лютого, повідомила прес-служба ВАКС.
Обвинувачений має:
- прибувати за кожною вимогою суду;
- не відлучатись за межі міста Одеси та Одеської області без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Труханова обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу.