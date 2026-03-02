Меру пресечения Галущенко апелляционная палата ВАКС оставила без изменений

Герман Галущенко, фото: «Суспільне»

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі ухвалу слідчого судді про запобіжний захід у виді тримання під вартою для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до справи «Мідас» щодо розкрадання коштів в «Енергоатомі».

Про це сьогодні, 2 березня, повідомило «Суспільне».

Як альтернативу Галущенку визначено внесення 200 млн грн застави з покладанням певних процесуальних обов’язків. Оскільки застава наразі не внесена, екс-міністр перебуває під вартою.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

17 лютого ВАКС обрав Галущенку запобіжний захід у вигляді перебування під вартою з можливістю внести 200 млн грн застави. Галущенко та його адвокати подали апеляцію. Екс-міністр просив змінити запобіжний захід на домашній арешт або помірний розмір застави.

15 лютого Галущенка затримали під час спроби перетину кордону. Наступного дня стало відомо, що співробітники НАБУ і САП повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, отриманого незаконним шляхом).

Джерело: «Суспільне»