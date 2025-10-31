Колишньому меру Одеси Труханову обрали запобіжний захід

Геннадій Труханов, фото: Facebook/Геннадій Труханов

Геннадію Труханову — колишньому меру Одеси — суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Труханова підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель дев’яти людей (ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу).

За даними слідства, підозрюваний не забезпечив належне функціонування систем зливної каналізації та водовідведення в місті, попри наявність інформації про їх незадовільний стан, — розповіли в ОГП. — У день надзвичайної ситуації не було організовано належного оповіщення населення та приведення систем цивільного захисту у готовність, що призвело до загибелі дев’яти людей.

Зазначається, що у межах цього ж провадження підозру у службовій недбалості повідомлено ще вісьмом посадовцям міської ради та комунальних підприємств. Їм також обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі сталася потужна злива — за день випала майже двомісячна норма опадів.