Причину потопу в Одесі 30 вересня назвав Гідрометцентр

Одесу вчора, 30 вересня, накрили сильні дощі, спричинені локальним циклоном над Чорним морем.
Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-службу Укргідрометцентру.
Рух цього циклону на північ та схід блокував антициклон, що призвело до загострення атмосферних фронтів; також значний вплив для збільшення інтенсивності опадів мало тепле та вологе повітря над Чорним морем, — розповіли в Гідрометцентрі.
Зазначається, що в Одесі за добу випало 94 мм — це 224% від місячної норми. Добовий рекорд опадів у місті було зафіксовано у 2016 році — 113 мм.
Синоптики Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів попереджали про загрозу: з 29 вересня очікували значні дощі на 30 вересня (жовтий рівень), а 30 вересня о 15.30 посилили попередження до другого помаранчевого рівня (кількість опадів 50−79 мм до кінця дня), о 19 год — до третього червоного рівня (понад 80 мм), — наголошують в гідрометцентрі.
Синоптики наголошують, що в часи кліматичних змін такі екстремальні події стають частішими:
- з 2015 року (останні 10 років) в Одесі зафіксовано 14 випадків сильного дощу (кількість опадів від 50 до 100 мм за 12 годин і менше);
- за попередні десятиріччя це було два-три випадки на 10 років;
- такі інтенсивні дощі на північному заході Чорного моря фіксуються дедалі частіше через прогрів поверхні моря, зростання конвективних процесів та збільшення вологозапасу атмосфери внаслідок потепління.
В прибережній зоні Чорного моря дійсно спостерігається тенденція до екстремальних опадів, що потребує додаткового наукового вивчення, — наголошують синоптики.
В Гідрометцентрі зазначають, що подібні явища, такі як смуги дощу (rainbands), раніше були типові для тропіків, але тепер проявляються і в середніх широтах:
- вони утворюються на межах акваторій та суходолу за наявності достатньої вологи, можуть маскувати холодний фронт і призводити до катастрофічних опадів і в циклонах помірних широт;
- над водоймами, як Чорне море, з навітряного боку такі смуги посилюють локальні дощі.
Також ризики посилює урбанізація:
- велика частка асфальту та бетону (котрі є непроникними матеріалами, які не дозволяють воді просочуватися в ґрунт) перетворює дощ на стрімкі, великі за обсягом, потоки води;
- дослідження в містах з високим ступенем забудови потоки води зростають на 20−50% через такі поверхні, а кліматичні зміни роблять дощі інтенсивнішими;
- впровадження «зеленої» інфраструктури (пермеабельні покриття — проникні матеріали, як пористий асфальт, котрі дозволяють воді фільтруватися в ґрунт, та зелені зони) може зменшити підтоплення на третину.