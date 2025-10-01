Причину потопа в Одессе 30 сентября назвал Гидрометцентр

Ненастье в Одессе 30 сентября, фото: ГСЧС

Одесу вчора, 30 вересня, накрили сильні дощі, спричинені локальним циклоном над Чорним морем.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-службу Укргідрометцентру.

Рух цього циклону на північ та схід блокував антициклон, що призвело до загострення атмосферних фронтів; також значний вплив для збільшення інтенсивності опадів мало тепле та вологе повітря над Чорним морем, — розповіли в Гідрометцентрі.

Зазначається, що в Одесі за добу випало 94 мм — це 224% від місячної норми. Добовий рекорд опадів у місті було зафіксовано у 2016 році — 113 мм.

Синоптики Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів попереджали про загрозу: з 29 вересня очікували значні дощі на 30 вересня (жовтий рівень), а 30 вересня о 15.30 посилили попередження до другого помаранчевого рівня (кількість опадів 50−79 мм до кінця дня), о 19 год — до третього червоного рівня (понад 80 мм), — наголошують в гідрометцентрі.

Синоптики наголошують, що в часи кліматичних змін такі екстремальні події стають частішими:

з 2015 року (останні 10 років) в Одесі зафіксовано 14 випадків сильного дощу (кількість опадів від 50 до 100 мм за 12 годин і менше);

за попередні десятиріччя це було два-три випадки на 10 років;

такі інтенсивні дощі на північному заході Чорного моря фіксуються дедалі частіше через прогрів поверхні моря, зростання конвективних процесів та збільшення вологозапасу атмосфери внаслідок потепління.

В прибережній зоні Чорного моря дійсно спостерігається тенденція до екстремальних опадів, що потребує додаткового наукового вивчення, — наголошують синоптики.

В Гідрометцентрі зазначають, що подібні явища, такі як смуги дощу (rainbands), раніше були типові для тропіків, але тепер проявляються і в середніх широтах:

вони утворюються на межах акваторій та суходолу за наявності достатньої вологи, можуть маскувати холодний фронт і призводити до катастрофічних опадів і в циклонах помірних широт;

над водоймами, як Чорне море, з навітряного боку такі смуги посилюють локальні дощі.

Також ризики посилює урбанізація: